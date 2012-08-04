Londra Olimpiyat Oyunları'nda boksta şike skandalı

Azeri boksör lehine verdiği kararlarla Japon sporcunun elenmesine neden olan Türkmen hakem şike yaptığı gerekçesiyle turnuvadan men edildi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Londra'da devam eden Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen Japonya-Azerbaycan boks karşılaşmasında şike iddiası tartışma yarattı. Türkmen hakem Ishangul Meretniyazov’un yönettiği maçta Azeri sporcu Magomed Abdulhamidov, Japon rakibi Satoshi Shimizu’ya karşı direnemedi.

Maç boyunca 6 defa yere düşen ve etkisiz bir oyun sergileyen Abdulhamidov, buna rağmen hakem kararıyla maçı kazandı. Fakat Japon yetkililer karara itiraz edince, bir soruşturma açıldı.

Yetkililer, Azeri sporcuya yerden kalkmak için çok fazla süre verildiği ve puanların doğru hesaplanmadığını söyleyen Japon takımının itirazını kabul etti ve Japon boksör Shimizu sahadan galip ayrıldı.

2 altın için 9 milyon dolar iddiası

İnceleme yapan Olimpiyat Komitesi, Azeri boks takımının teknik ekibini ve Türkmen boks hakemi Ishangul Meretniyazov’u turnuvadan men etti. Soruşturma devam ederken İngiliz televizyon kanalı BBC, Azeri yönetiminin Uluslararası Amatör Boks Federasyonu’na 9 milyon dolar para verdiğini ve bu sayede Azeri boksörlere iki altın madalya garantilediğini öne sürdü.