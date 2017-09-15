Londra metrosunda patlama

Londra polisi kentin batısındaki Parsons Green istasyonunda meydana gelen "olay"dan haberdar olduklarını açıkladı. İngiliz Metro gazetesinin haberine göre patlama beyaz bir kutudan kaynaklanırken, birçok yolcunun yüzünde yanıklar meydana geldi.

Olay sonrası Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/EC, BK