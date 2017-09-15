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Dünya
Deutsche Welle

Londra metrosunda patlama

Londra metrosunda bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda kişi yaralandı.

15 Eylül 2017 14:37

Londra polisi kentin batısındaki Parsons Green istasyonunda meydana gelen "olay"dan haberdar olduklarını açıkladı. İngiliz Metro gazetesinin haberine göre patlama beyaz bir kutudan kaynaklanırken, birçok yolcunun yüzünde yanıklar meydana geldi.

Olay sonrası Parsons Green istasyonu kapatılırken, Earls Court ve Wimbledon istasyonları arasındaki metro seferleri de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/EC, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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