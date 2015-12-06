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Dünya

Londra metrosunda bıçaklı saldırı; 3 kişi yaralandı

Saldırganın, "Bu Suriye için" diye bağırdığını öne sürülürken, polis olayı terör saldırısı olarak niteledi

06 Aralık 2015 21:13

Londra metrosunda ismi açıklanmayan bıçaklı bir saldırgan 1'i ağır 3 kişiyi yaraladı. İngiliz medyası saldırganın, "Bu Suriye için" diye bağırdığını öne sürdü. Polis de olayı "terör saldırısı" olarak niteledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, olay kentin doğusundaki Leytonstone metro istasyonunda akşam saatlerinde yaşandı. 

Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda elinde bıçakla görülen saldırgan, iddiaya göre önce yolcuları tehdit etti ardından 3 kişiyi yaraladı. 
Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. 

Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre,  saldırı "terör olayı" olarak değerlendiriliyor. 

Terörle mücadele birimi müdürü Richard Walton da, "Halkı sakin ama uyanık ve ihtiyatlı olmaya çağırıyorum" dedi.
Yaralılardan ise hayati tehlikesi bulunan yok. 

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası Çarşamba günü yaptığı oturumda İngiliz uçaklarının Suriye'deki IŞİD hedeflerine saldırı düzenlemesine izin veren tezkereyi onaylamıştı.

 

 

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