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Dünya

Londra metro hattında grev

21 Mayıs 2009 12:05

İngiltere'nin başkenti Londra'da metronun Victoria hattında dün akşam yerel saatle 21.00'da başlatılan 24 saatlik grevin başkentte ulaşımı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Demir ve Deniz Yolları Ulaşımı Sendikası (RMT), çeşitli hatlarda çalışan çok sayıda metro sürücüsünün haksız yere işten çıkartılmasını protesto amacıyla grevin başlatıldığını açıkladı.

Metronun yönetimini de üstlenen Londra Ulaşım İdaresi (TfL) ise işten çıkarmaların güvenlik önlemlerini hiçe sayan sürücülere yönelik "disiplin uygulaması" şeklinde gündeme geldiğini bildirdi.

Yönetim ayrıca, Victoria hattını kullanan 600 bin yolcuyu, grev nedeniyle karşılaşabilecekleri güçlükler konusunda uyardı ve yolcuların alternatif ulaşım planları yapmasını istedi.

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