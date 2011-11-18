Londra Kürt Film Festivali başladı

T24

103 yapım izleyicilerle buluşacak



Hazırlıkları uzun süredir devam eden festivalin açılışı için bir gece düzenlendi. Festival düzenleme koordinasyonundan Mustafa Gündoğdu, Ata Mufty ve Aleaddin Sinayis'in festival programıyla ilgili verdikleri bilgilerden sonra söz alan İngiltere milletvekili Nadhim Zahawi, KNK temsilcisi Akif Wan ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi İngiltere Temsilcisi Bayan Abdul Rahman yaptıkları konuşmalarda festivalin öneminin altını çizerek başarılar dilediler.Daha sonra Wenge Dur, Alan Dilan ve Hajar Zahawy, şarkıları ve performanslarıyla salonda bulunan davetlilere keyifli bir müzik gecesi yaşattılar.Etkinlikten sonra otobüslerle film festivalinin gerçekleşeceği salona giden katılımcılar, festivalin açılış filmi olan ve yönetmenliğini Hiner Saleem'in yaptığı "Heger Bımıri ez e bıkujım" filmini izlediler. Gösterimin ardından filmin başrol oyuncusu Jonathan Zaccai ile izleyiciler arasında kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.İlki 2001 yılında düzenlenen Londra Kürt Film Festivali, Kürt Toplum Merkezi, KEA ve Halkevi'nin desteği ve çok sayıda kuruluşun sponsorluğuyla gerçekleştiriliyor.Festival kapsamında 18’i uzun metrajlı, 30’u belgesel ve 55’i kısa film olmak üzere toplam 103 eserin izleyiciyle buluşması planlanıyor. Gösterilecek olan uzun metrajlı 18 filmin 16'sı Kürt yönetmenlere ait eserler.Bunlar arasında yönetmen Sedat Yılmaz'ın Özgür Gündem gazetesinin baskı altında geçen yıllarını anlattığı "Press" filmi ile yine 1990'larda yaşanan ağır baskı koşullarına ve JİTEM gerçeğine ışık tutan Umur Hozatlı'nın "Lost Freedom" filmi ile genç yönetmenler Abdullah Yaşa, Ali Kemal Çınar ve M. Sait Korkut'un imzasını taşıyan Wenda (Kayıp) adlı eseri gösterilecek yapımlar arasında.Antalya Film Festivali'nde ödül alan Shiar Abdi'nin "Meş" adlı filmi de merakla beklenen eserler arasında. Abdi ayrıca düzenlenecek bir söyleşiyle de deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak.Bunların yanısıra Kürdistan'ın dört bir yanından, İngiltere'den ve Avrupa'dan yönetmenler eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Festival kapsamında gösterime girecek 55 kısa filmin 20'si, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Yılmaz Güney Kısa Film Yarışması kapsamında değerlendirmeye girecek. Yarışmaya başvuran yüzden fazla kısa film içinden 20 eseri seçmek için oldukça ter döken jüri, festival programına alınan bu filmler içinde en iyilerini seçmeye çalışacak. Kazananlara ödülleri 24 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte verilecek.Film gösterimlerinin yanısıra çekimleri devam etmekte olan dört filmin yönetmenleri düzenlenecek interaktif söyleşilerle deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşacak. Festival kapsamında ayrıca yönetmenler ve aktörlerin katılımlarıyla panellerin de düzenlenmesi planlanıyor.