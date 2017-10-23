T24 LogoT24 Logo
Dünya

Londra kent merkezine otomobille giriş 21 sterlin oldu

Havayı kirleten eski araçlar için ücretler iki katına çıkarıldı

23 Ekim 2017 17:03

İngiltere’nin başkenti Londra’da trafiği azaltmak için 2014 yılında başlatılan "araçların merkeze ücretle giriş" uygulamasında giriş ücretleri arttırıldı. 21 kilometrelik ücretli alana girmek isteyen sürücüler bugünden itibaren yeni uygulamayla 21.50 Sterlin (yaklaşık 100 lira) ödeyecek. Havayı kirleten eski araçlar için ücretler iki katına çıkarıldı.

Bugünden (23 Ekim 2017) itibaren geçerli olacak yeni uygulamada havayı kirleten araçlardan iki katı ücret alınacak. Londra Belediye Başkanı Saddiq Khan konuya ilişkin olarak “Toksik Ücreti” adı altındaki yeni ücretlendirmenin başkentte hava kirliliği ile mücadelenin bir parçası olduğunu açıkladı.

Başkan Khan, Londra’da dokuz bin kişinin hava kirliliği yüzünden yaşamını kaybettiğine dikkati çekerek mücadele için 875 milyon Sterlinin gelecek beş yılda kullanılmak üzere ayrıldığını aktardı.

Ödemeyen ceza alıyor

Başkent Londra, kent merkezine gitmek için ücret ödenen ilk şehir olmuştu. Londra merkezine ücret karşılığı araçla giriş uygulaması 2003 yılında başlamış, Londra merkezindeki trafiği azaltmak ve tıkalı yolları açmak hedeflenmişti.

Londra'nın finansal merkezi ile ticari ve eğlence bölgesinin kapsayan 21 kilometrelik ücretli alana girmek isteyen sürücüler bugünden itibaren yeni uygulamayla 21.50 Sterlin (yaklaşık 100 lira) ödeyecek. Bunu vermeyen sürücüler ise 130 sterlin para cezasına çarptırılacak.

Ücretli bölgeye giriş uygulaması hafta içi sabah 07.00 ile akşam 18.00 arasında geçerli. Hafta sonu ve resmi tatillerdeyse ücretli bölge uygulaması yapılmıyor.

Araçlar şehrin belli kesimlerine yerleştirilen kameralarla takip edilerek, ücretli bölgeden elde edilen gelir toplu taşıma sisteminin geliştirilmesinde kullanılıyor. Başkan Khan, ücretli bölge uygulamasının başlamasıyla Londralıların yüzde 82'sinin Londra merkezine gitmek için artık toplu taşımayı kullanmaya başladığını, uygulamayla birlikte Londra'nın merkezindeki trafiğin yüzde 30 oranında azaldığını açıklamıştı.

ETİKETLER

londrakent merkeziaraçpara21 sterlin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24