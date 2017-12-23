Londra Hayvanat Bahçesi’nde yangın

İngiltere’nin başkenti Londraki hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Londra İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, Londra Hayvanat Bahçesi’nde yer alan Adventure (Macera) Cafe’nin yarısı ve yanındaki dükkanın yandığı belirtildi.

Yangında yaralanan olmadığı belirtilirken, itfaiye sözcüsü hayvanların zarar görüp görmediğine dair bir bilgisi olmadığını söyledi.

Londra İtfaiyesi, 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracının hayvanat bahçesinde develerin yaşadığı bölüme yakın olan kafeterya alanında çıkan yangını söndürmeye çalıştığını kaydetti.

İtfaiye hayvanat bahçesinde sabah çok erken saatlerde çağırıldı; ancak, yangının nasıl başladığı henüz belli değil.