-Londra, Frankfurt ve Paris borsaları değer kaybetti LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 14.09.2011 - Avrupa'da Londra, Frankfurt ve Paris Borsaları, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Fransız bankaları Societe Generale ve Credit Agricole'un kredi notlarını düşürmesi nedeniyle değer kaybetti. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,31 (16,40 puan) değer kaybederek 5.157,85 puana geriledi. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 1,13 azalarak 5.131,48 puan ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 1,38 azalarak 2.855 puan oldu. Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,87 (44,63 puan) değer kazanarak 5.174,25 puandan kapanmıştı. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi ise yüzde 0,45 (23,57 puan) azalarak 5.166,36 puan, Paris Borsasında Cac 40 Endeksi de yüzde 1,41 (40,12 puan) artarak 2.894,93 puan olmuştu. Avrupa'da Fransız bankası BNP Paribas'nın hisseleri bu sabah açılıştan kısa süre sonra yüzde 5,7, Credit Agricole'nin hisseleri yüzde 3,1, Societe Generale hisseleri ise yüzde 5,8 değer kaybetti.