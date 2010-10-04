-LONDRA DERBİSİ CHELSEA'NİN LONDRA (A.A) - 04.10.2010 - İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında lider Chelsea, sahasında Arsenal'ı 2-0 yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 42 bin futbolseverin izlediği Londra derbisinde Chelsea, 39. dakikada yıldız futbolcusu Drogba'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 85. dakikada Alex ile bir gol daha bulan ''Maviler'' sahadan 3 puanla ayrıldı. Geçen hafta deplasmanda Manchester City'ye yenilerek ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Chelsea, bu galibiyetin ardından puanını 18'e çıkarırken, Arsenal ise 11 puanla 4. sırada yer aldı. Sezon başında renklerine bağladığı yıldız futbolcularla kadrosunu daha da güçlendiren Manchester City, sahasında ağırladığı ligin yeni ekibi Newcastle United'ı 2-1'lik skorla geçti. Evsahibi takımın golleri 18. dakikada Tevez (penaltı) ve 75. dakikada Johnson'dan gelirken, konuk takımın tek golünü 24. dakikada Gutierrez kaydetti. Geçen haftayı Bolton beraberliğiyle kapatan Manchester United, bu hafta da deplasmanda Sunderland ile golsüz eşitliği bozamadı ve iki haftada 4 puan kaybetti. ''Kırmızı Şeytanlar'', Sunderland karşısında bu sezon 4. beraberliklerini aldı. -LIVERPOOL, GALİBİYETE HASRET- Sezonun 3. haftasında West Bromwich'i 1-0 yendikten sonra galibiyet yüzü görmeyen Liverpool, bu hafta da sahasında ligin yeni ekiplerinden Blackpool'a 2-1 yenildi. Roy Hodgson yönetimindeki ''Kırmızılar'', 29. dakikada Adam (penaltı) ve 45+2. dakikada Varney'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı. Liverpool'un tek golü 53. dakikada Yunan futbolcusu Kyrgiakos'tan geldi. Tuncay Şanlı'nın takımı Stoke City ise sahasında Blackburn Rovers'ı 1-0 yendi. Milli futbolcunun 18 kişilik kadroda yer aldığı ancak forma giymediği mücadelede, ev sahibi takımın golünü 48. dakikada Walters attı. 7. haftanın diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: West Ham United-Fulham.................: 1-1 West Bromwich Albion-Bolton Wanderers..: 1-1 Tottenham Hotspur-Aston Villa..........: 2-1 Birmingham City-Everton................: 0-2 Wigan Athletic-Wolverhampton Wanderers.: 2-0