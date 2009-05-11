Londra derbisi Chelsea'nin



Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Arsenal'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Chelsea oldu.







Premier Lig 36. hafta mücadelesinde,Arsenal'in konuğu olan diğer Londra temsilcisi Chelsea karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.



Arsenal'in genç oyuncusu Theo Walcott girdiği iki net gol pozisyonundan yararlanamayınca, konuk ekip Chelsea 28. dakikada duran topta Alex'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlılarda bu kez sahneye çıkan Fransız forvet Nicola Anelka oldu. 39. dakikada orta sahadan aldığı topla yüzünü kaleye dönen Anelka, bir kaç metre sürdükten sonra yaptığı sert vuruşla skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinici yarıda ise maç boyunca Arsenal'li taraftarlarca protesto edilen Ashley Cole'ün yaptığı yerden ortada Eboue topu kendi ağlarına gönderdi ve Chelsea 49. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bu golden sonra risk alan diğer Londra ekibi oldu ve Arsenal aradığı golü 70. dakikada sonradan oyuna giren genç oyuncu Bendtner skoru 3-1'e getirdi.



Kontra ataklarla Arsenal karşısında gol arayan Chelsea 4. golü ise bir başka Fransız oyuncusu Malouda'yla buldu. Anelka'nın şutunda direkten dönen topu önünde bulan Malouda attığı golle skoru tayin etti. Londra derbisinde gülen taraf mavi-beyazlılar oldu.



Bu galibiyetle Chelsea puanını 77'e yükseltirken, Arsenal 68 puanda kaldı.





