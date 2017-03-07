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Spor

Londra derbisi Chelsea'nin

Chelsea puanını 66'ya yükseltti

07 Mart 2017 11:25

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, derbi maçta West Ham United'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Hazard'ın 25. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamlayan Chelsea, 50. dakikada İspanyol yıldızı Diego Costa ile farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi West Ham, 90. dakikada Lanzini'nin golüyle puan için umutlansa da kalan bölümde skoru koruyan "Maviler" sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Teknik direktörlüğünü Hırvat Slaven Bilic'in yaptığı West Ham United karşısında Premier Lig'de oynanan Londra derbilerinde 118. galibiyetini elde eden Chelsea, bu alanda Arsenal'ı geride bıraktı.

İtalyan Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea, bu galibiyetle puanını 66'yı çıkardı ve en yakın takipçisi Tottenham Hotspur ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Son üç haftada 7 puan kaybeden West Ham United ise 33 puanla 11. sırada kaldı.

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