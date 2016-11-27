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Spor

Londra derbisi Chelsea'nin

Premier Lig'de Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1'lik skorla geçerek üst üste 7. galibiyetine imza attı

27 Kasım 2016 16:04

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Londra derbisinde Chelsea, sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek arka arkaya 7. galibiyetini aldı.

Stamford Bridge Stadı'nda, ligde 6 maçtır puan kaybetmeyen Chelsea ile henüz mağlubiyet yaşamayan Tottenham karşı karşıya geldi.

Eurosport'taki habere göre, kuzey Londra ekibi Tottenham, Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Pedro, 45. dakikada fileleri havalandırarak takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.

İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, Victor Moses ile 51. dakikada bir gol daha bularak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 31'e çıkaran Chelsea, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Tottenham ise 24 puanda kaldı.

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