Londra'da yaşayan her 10 kişiden biri Koronavirüs'e yakalandı

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Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) modellemelerine göre pazar günü itibariyle başkent Londra'da yaşayan her 10 kişiden biri Koronavirüs geçirdi.

ONS verilerine göre geçen pazar itibariyle Londra'da yaşayanların yaklaşık yüzde 9.3'ü Koronavirüs geçirdi.

Aynı verilere göre 13-19 Aralık arasında her 35 Londralıdan biri Koronavirüs'e yakalandı.

Omicron varyantının yaygınlaştığı Britanya'da perşembe günü yaklaşık 120 bin yeni vaka görüldü. Birçok sektörde işçiler hastalığa yakalanıp izolasyona girdiği için çalışan sıkıntısı yaşanıyor.