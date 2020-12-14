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Koronavirüs

Londra'da Koronavirüs vakaları hızla arttı: En sıkı önlemlerin uygulanması bekleniyor

14 Aralık 2020 15:03

İngiltere'nin başkenti Londra'da artan Koronavirüs vakalarının ardından şehrin ülkedeki aşamalı kısıtlama sistemi çerçevesinde en sıkı önlemlerin uygulanabileceği duyuruldu.

BBC, vaka sayısının artmasıyla birlikte Londra’daki uyarı seviyesinin en üst seviyeye çıkabileceğini duyurdu. Şu an ikinci en yüksek uyarı seviyesinin olduğu şehirde 16 Aralık’ta yasakların artırılmasının beklendiği kaydedildi.

İngiliz hükûmeti bu ay içerisinde üç kademeli bir yasak sistemi getirmiş ve Londra’yı ikinci seviye olarak tanımlamıştı.

Üçüncü kademe kısıtlamalarda şehirdeki bütün restoran ve işletmeler kapatılacak. 

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