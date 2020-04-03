Londra'da geçici Koronavirüs hastanesi açılıyor; açılışı Koronavirüs'ü yenen Prens Charles yapacak

Britanya'da yeni tip Koronavirüs hastalarıyla ilgilenmek üzere başkent Londra'daki kongre merkezi kongre merkezi London ExCel’e kurulan geçici hastane bugün açılıyor. Açılışı Koronavirüs tedavisi sonlanan ve iyileşen Galler Prensi Charles video konferans üzerinden yapacak.

Koronavirüs tedavisi konduktan sonra 7 günden daha kısa süren tedaviyle iyileşen 71 yaşındaki Prens Charles bugün Britanya'daki ilk Koronavirüs hastanesinin açılışını video konferans yöntemiyle yapacak.

Londra'nın en büyük kongre merkezi ExCel geçici hastaneye dönüştürülürken açılışta yine Koronavirüs hastalığını yenen Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock ve hastanenin yöneticisi olacak Prof. Charles Knight katılacak.

Britanya'da iki geçici hastane daha kurulması planlanıyor. Britanya'da yeni tip Koronavirüs vakaları 34 bini aştı ve 2 bin 900'den fazla kişi hayatını kaybetti.