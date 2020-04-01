Londra'da 13 yaşında bir çocuk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Londra'da 13 yaşında daha önceden bilinen bir sağlık sorunu olmayan bir çocuk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ismail Mohamed Abdulwahab isimli 13 yaşındaki çocuk İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle ölen en genç insan oldu.

Çocuğun ailesi hastaneye yattığında Abdulwahab'ın solunum sıkıntısı çektiğini söyledi. Daha sonra solunum cihazına bağlanan Abdulwahab komaya girerek hayatını kaybetti.

Reading Üniversitesi'nden Dr. Simon Clarke, "Yaşlıların ölüm oranı çok daha yüksek olsa da gençlerin de kesinlikle Koronavirüs'e karşı bağışıklığı yok" dedi.