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Ekonomi

Londra Borsası yeni CEO'su David Schwimmer oldu

Londra Borsası, Avrupa'nın en büyük finans merkezi olarak görülüyor

13 Nisan 2018 14:15

ABD merkezli ve çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs’in 20 yıllık Küresel Piyasalar Direktörü David Schwimmer, 1 Ağustos itibariyle Londra Borsası’nda CEO olarak göreve başlayacak.

Londra Borsası’nın CEO’su olarak yaklaşık 10 yıl görev aldıktan ve görevi süresince, Borsa'nın piyasa değerini yaklaşık 19 milyar dolar artıran Xavier Rolet’in ardından, Schwimmer Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde hassas bir noktada göreve alacak.

Avrupa’nın en büyük finans merkezi olarak görülen Londra Borsası’nın Brexit sürecindeki stretejilerini ve Suudi Arabistan merkezli petrol devi Aramco’nun halka arzını yönetecek olan Schwimmer’in yeni göreviyle ilgili Londra Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Donald Brydon yaptığı açıklamada, “David finansal piyasaların altyapı sektöründe ve gelişmiş ve gelişmekte olan küresel piyasalarda oldukça deneyimli bir liderdir” dedi.

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