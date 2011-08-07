Londra 25 yıldan beri böylesini yaşamamıştı

T24 - İngiltere’nin başkenti Londra, dün akşam tarihinin en büyük protesto eylemlerinden birine tanık oldu. Hafta içinde bir kişinin polis tarafından vurularak ölmesinin ardından yaşanan gerginlik, dün akşam Londra’nın kuzeyinde geniş çaplı çatışmalara dönüştü.





Yaklaşık 200 kişilik protestocu grup, başkentin kuzeyindeki Tottenham bölgesinde polise molotof kokteylleri atarak saldırdı. Olaylarda iki katlı otobüsler, çok sayıda araç ve bina hasar gördü. Yetkililer, aynı bölgede en son 25 yıl önce benzer olayların yaşandığını belirtti.



Molotof kokteyli yağmuru altında kalan polis, protestocuları püskürtmek için üzerlerine yürüdü. Çıkan çatışmalarda birisi kafasından olmak üzere sekiz polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Yetkililer, protestocuların bankalara, süpermarketlere ve dükkanlara saldırdıklarını, bir polis merkezi yakınındaki üç polis aracını ateşe verdiklerini açıkladı.



Televizyon kanalları, bir yolcu otobüsü ateşe veren ve polis araçlarına saldıran protestocuların görüntülerini geçti. Polis yetkilisi Stephen Watson, “bugün sabaha karşı olayların kontrol altına alındığını duyururken, birinci önceliklerinin en kısa zamanda hayatın normale dönmesini sağlamak olduğunu” söyledi.

Polise karşı öfke



Polisin, Perşembe günü düzenlediği bir operasyonda, 29 yaşındaki Mark Duggan hayatını kaybetti. Duggan, önceden planlanan operasyon yürütülürken içinde bulunduğu taksi durdurulmuş ve açılan ateşte ölmüştü. Savcılar, bir polisin de yaralandığı olay hakkında soruşturma başlattı.



Dün, Londralılar Duggan’ın ölümünü protesto etmek için barışçı bir protesto eylemi düzenledi. Ancak olaylar kısa zamanda kontrolden çıkarak çatışmaya dönüştü.



Polis ve yerel yetkililer, “Avrupa’nın birçok ülkesinde sıkı ekonomik önlemler yüzünden protestolar yaşandığına” dikkat çekti.

25 yıl önceki olayları anımsattı



Londra’nın uzun yıllardan beri tanık olmadığı protesto, 25 yıl önce benzer olayların yaşandığı Tottenham'ı vurdu.



Ekim 1985’de yaşanan olaylarda yaklaşık 500 siyahi genç Tottenham sokaklarında polisi hedef alan saldırılar düzenlemiş, Keith Blakelock adlı polis ölesiye dövülmüştü.



En son olarak, geçen yılın sonlarında üniversite harçlarının artırılmasını protesto eden öğrencilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.



Protestolar sırasında akıllarda kalan en önemli olay, Aralık ayında Prens Charles ve eşi Camilla’nın içinde bulunduğu limuzinin saldırıya uğraması olmuştu.



