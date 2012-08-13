Londra 2012 Olimpiyatları görkemli kapanışla sona erdi

Londra Olimpiyatları, Olimpiyat Stadı'nda yapılan görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

Olimpiyat bayrağı, 2016'daki oyunların ev sahipliğini yapılacak Rio'ya devredildi.

Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge olimpiyat bayrağını Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes'e verdi.

Törende, sporcular Britanya bayrağı şeklindeki Londra silüeti olarak tasarlanan sahneyi doldururken, 80 bin kişi de gösterileri tribünlerden izledi.

Kapanış töreninde, aralarında Spice Girls, Liam Gallagher, George Michael ve Elbow'un da bulunduğu İngiliz müziğinin en meşhur isimleri sahneye çıktı.

Törenin sonunda, 204 taç yaprağından oluşan olimpiyat meşalesi ve olimpiyat ateşi söndürüdü.

Bu sıradaki havai fişek gösterisi sırasında Who grubu ünlü 'My Generation' şarkısını söyledi.

Daha sonra da, 2016 olimpiyatlarının evsahibi Brezilya'nın kültürünü sergileyen bir müzik ve dans gösterisi sahneye konuldu.

Rogge 30'uncu olimpiyat oyunlarını resmen kapatmadan önce, Londra'ya, organizatörlere ve izleyicilere teşekkür etti.

2012 Londra Olimpiyatları'nın madalya sıralamasında ABD 46 altın madalyayla birinci olurken, Çin 38 altınla ikinci oldu. İngiltere'yse 29 altın madalyayla üçüncülüğü aldı.

Türkiye ise, iki altın, iki gümüş ve bir brons madalyayla sıralamada 32'inci oldu.

Oyunlar sırasında 44 dünya rekoru, 117 de olimpiyat rekoru kırıldı.

Amerikalı yüzücü Michael Phelps de , oyunların en çok madalya kazanan sporcusu ünvanını aldı. (BBC Türkçe)