T24 LogoT24 Logo
Spor

Londra 2012 Olimpiyatları görkemli kapanışla sona erdi

2012 Londra Olimpiyatları görkemli bir kapanışla sona ererken olimpiyat bayrağı 2016'da oyunlara ev rahipliği yapacak olan Rio'ya devredildi

13 Ağustos 2012 13:26

Londra Olimpiyatları, Olimpiyat Stadı'nda yapılan görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

Olimpiyat bayrağı, 2016'daki oyunların ev sahipliğini yapılacak Rio'ya devredildi.

Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge olimpiyat bayrağını Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes'e verdi.

Törende, sporcular Britanya bayrağı şeklindeki Londra silüeti olarak tasarlanan sahneyi doldururken, 80 bin kişi de gösterileri tribünlerden izledi.

Kapanış töreninde, aralarında Spice Girls, Liam Gallagher, George Michael ve Elbow'un da bulunduğu İngiliz müziğinin en meşhur isimleri sahneye çıktı.

Törenin sonunda, 204 taç yaprağından oluşan olimpiyat meşalesi ve olimpiyat ateşi söndürüdü.

Bu sıradaki havai fişek gösterisi sırasında Who grubu ünlü 'My Generation' şarkısını söyledi.

Daha sonra da, 2016 olimpiyatlarının evsahibi Brezilya'nın kültürünü sergileyen bir müzik ve dans gösterisi sahneye konuldu.

Rogge 30'uncu olimpiyat oyunlarını resmen kapatmadan önce, Londra'ya, organizatörlere ve izleyicilere teşekkür etti.

2012 Londra Olimpiyatları'nın madalya sıralamasında ABD 46 altın madalyayla birinci olurken, Çin 38 altınla ikinci oldu. İngiltere'yse 29 altın madalyayla üçüncülüğü aldı.

Türkiye ise, iki altın, iki gümüş ve bir brons madalyayla sıralamada 32'inci oldu.

Oyunlar sırasında 44 dünya rekoru, 117 de olimpiyat rekoru kırıldı.

Amerikalı yüzücü Michael Phelps de , oyunların en çok madalya kazanan sporcusu ünvanını aldı. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

Londra2012Olimpiyatkapanış2016Rio

İlgili Galeri

2012 Londra Olimpiyatları sona erdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24