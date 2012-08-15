Londa Olimpiyatları'nda madalya kazanan milli sporcular Başbakanlık'ta

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Londra Olimpiyatları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu'nda, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Servet Tazegül, Aslı Çakır Alptekin, Gamze Bulut, Nur Tatar ve Rıza Kayaalp ile yaklaşık 50 dakika görüştü.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile federasyonların yetkilileri de hazır bulundu. Başbakan Erdoğan'ın milli sporculara cep telefonu hediye ettiği, altın takdimlerinin ileri bir tarihte yapılacağı bildirildi.