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Yaşam

Lokumun boynu bükük!

Osmanlı döneminde ismi 'Rahat ul-huküm' kelimesinden türeyen ve yıllardır bayramların vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen lokum, yerini çikolataya bıraktı

06 Aralık 2008 02:00

Bayramların vazgeçilmez tatlarından biri olan lokumun, satış rakamları açısından son yıllarda çikolatanın gerisinde kaldığı bildirildi.

Susam, Tahin, Helva ve Reçel İmalatçıları Derneği (SUTHER) Genel Başkanı Necati Göksu, Osmanlı döneminde, ismi "Rahat ul-huküm (boğaz rahatlatan)" kelimesinden türeyen lokumun, 15. yüzyılda ilk olarak Anadolu'da üretildiğini söyledi. Lokumun, özellikle 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaygınlaştığını dile getiren Göksu, ürünün Avrupa'da ise bir İngiliz gezgin aracılığıyla "Turkish Delight" adıyla 18. yüzyılda tanınmaya başladığını ifade
etti.

Göksu, Osmanlı'da sarayın en gözde yiyecekleri arasına giren lokumun zamanla bayramların da vazgeçilmez tatlarından biri haline geldiğine işaret ederek, "geçmişte bayramlar lokumsuz olmuyordu. İnsanlar ikramlarında mutlaka lokuma yer veriyordu. Bu da lokuma olan rağbeti oldukça artırıyordu" dedi.
Lokumun, özellikle son 20 yıldır satış rakamları açısından çikolatanın gerisinde kaldığını kaydeden Göksu, "çocukların rağbeti daha fazla olduğu için vatandaşlar çikolataya yöneldi. Artık bayramlarda lokumun yerini çikolata aldı. Böylelikle lokum tahtını çikolataya kaptırmış oldu" diye konuştu.

Rumlar tescil ettirdi

Necati Göksu, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin 21 Ekim 2007 tarihi itibarıyla Anadolu'ya özgü bir ürün olan lokumu kendi ülkeleri adına tescil ettirdiğini hatırlattı.
Bunun üzüntüsünü derinden yaşadıklarını ifade eden Göksu, şunları söyledi:
"Sanırım o dönemde tescil edilmesi düşünülemedi. Biz düşünemeyince Kıbrıs Rum Kesimi bize ait ürünü tescil ettirmiş oldu. Bununla ilgili gerekli müracaatlarda bulunduk ama bir sonuç da alamadık. Bu olayın ardından baklavada gözümüz açıldı ki hiç olmazsa onun tescilini yaptırdık."

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