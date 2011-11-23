-Lokomotiv Kuban: 75 - Banvit: 67 ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Banvit, EuroCup (E) Grubu 2. maçında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 75-67 yenildi. Son periyoda kadar rakibi ile başa baş bir oyun ortaya koyan Banvit, son 10 dakikada sadece 9 sayı üretebilince, karşılaşmadan 8 sayılık farkla mağlup ayrıldı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, temsilcimize yaklaşık 4 dakika boyunca sayı şansı vermezken, üst üste bulduğu basketlerle 12-0'lık bir seri yakaladı. Maçtaki ilk sayısını Cliff Hammonds'un üçlüğü ile bulan Banvit, skor üretmekte zorlanırken, savunmasında verdiği açıklar yüzünden de potasında sayılar görmeye devam etti ve periyodun son 4 dakikasına 16-9 Lokomotiv Kuban'ın üstünlüğünde girildi. Bu dakikadan sonra da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci periyoda her iki takım da tutuk başladı. Zaman zaman rakip potada tehlike yaratan temsilcimiz, periyodun ilk 4 dakikası geride kalırken, skoru 29-23'e getirdi. Bu dakikadan sonra maçtaki etkisini artıran Banvit, Keith Simmons ve Chuck Davis'in de skora katkısıyla devrenin son iki dakikasına girilirken skoru 38-35'e taşıyarak, farkı 3 sayıya indirdi. Ali Traore ile Banvit'in sayılarına cevap veren ev sahibi ekip, Roderick Blakney ile skor üreterek yeniden farkı açarken, son saniye içinde Maxim Sheleketo'nun üç sayılık basketiyle ilk devreyi 46-37 önde tamamladı. Maçın ikinci devresine karşılıklı sayılarla başlanırken, Barış Ermiş ve Lance Williams ile etkili olan temsilcimiz, ilk 2 dakika geride kalırken skoru 49-45'e taşıdı. Bu dakikadan sonra da rakip potada etkili olmaya devam eden Banvit, sert savunma yaparak rakibine kolay sayı şansı vermedi ve periyodun ilk 5 dakikası geride kalırken skoru önce 52-51 yaparak farkı 1 sayıya indirdi, ardından da 52-53 öne geçti. Periyodun geride kalan süresi büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne olurken, her iki takım da karşılıklı sayılar buldular ve final periyoduna 59-58 ev sahibi ekibin üstünlüğünde girildi. Son periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk dakika içinde skoru 63-58 yaptı. Cemal Nalga ile periyottaki ilk sayısını bulan Banvit, rakibi karşısında skor üretmekte zorlanınca Lokomotiv Kuban üst üste bulduğu sayılarla farkı açmaya başladı ve maçın son 6 dakikasına 71-60 önde girdi. Ali Traore ile serisini 10-0'a taşıyan rakibi karşısında 7 dakika boyunca sadece 2 sayı üretebilen Banvit, maçın son 3 dakikasına da 73-61 geride giren taraf oldu. Chuck Davis'in serbest atış sayısı ile rakibinin serisine son veren Banvit, geride kalan sürede farkı kapatmayı başaramayınca karşılaşmadan 75-67 yenik ayrıldı. Banvit, evinde oynadığı gruptaki ilk maçında Alman ekibi Fraport Skyliners'i 73-72 yenmişti.