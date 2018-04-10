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Lokantadaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir lokantada av tüfeğiyle vurularak öldürülen Serkan Dağ'ın katil zanlısı Tolga Şahin (34) gözaltına alındı

10 Nisan 2018 22:16

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki bir lokantada av tüfeğiyle vurularak öldürülen Serkan Dağ\'ın katil zanlısı Tolga Şahin (34) gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan Şahin ifadesinde, Dağ\'ın ailesini tehdit ettiğini iddia etti.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Örnek Caddesi\'nde bir lokantada av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulunan Serkan Dağ\'ın katil zanlısını bulmak için çalışma yaptı. Lokantanın çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Tolga Şahin olduğu belirlendi. Şüpheli, İlbade Mahallesi\'nde saklandığı evde gözaltına alındı. Şahin, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinde suçunu itiraf etti. Serkan Dağ\'ın ailesini tehdit ettiğini iddia eden şüpheli, aralarında çıkan kavga sonucu Dağ\'ı öldürdüğünü söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Şahin, mahkemece tutuklandı.

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