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Dünya

Lokantada dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı

Los Angeles'ta bir Akdeniz restoranına giren silahlı saldırgan etrafa ateş açtı.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD'nin Los Angeles şehrinde bir Akdeniz restoranına giren silahlı saldırgan etrafa ateş açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.





ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde, bir lokantaya giren silahlı kişinin ateş açması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Polis, olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirterek, hala yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.


Bir araçla kaçtığı düşünülen, erkek ve 30 yaşlarında olduğu tarif edilen zanlıyı arama çalışmaları sürerken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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