Lokantada dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı

T24 -

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde, bir lokantaya giren silahlı kişinin ateş açması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Polis, olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirterek, hala yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.Bir araçla kaçtığı düşünülen, erkek ve 30 yaşlarında olduğu tarif edilen zanlıyı arama çalışmaları sürerken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor.