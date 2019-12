-LOKANTACILARA UCUZ ET GELİYOR İZMİR (A.A) - 19.10.2010 - Türkiye Lokantacılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Kebapçılar ve Köfteciler Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ithalat yetkisi alan bir firmayla anlaşma sağladıklarını, Türkiye'nin her yanındaki üyelerine, kilogramı 12 lira+KDV'den karkas et getireceklerini bildirdi. Yenice, et fiyatlarındaki artışın esnaf kesimleri içinde en çok lokantacıları etkilediğini, bu soruna çözüm bulmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti. Et Balık Kurumu veya büyük marketler aracılığıyla Türkiye'ye gelen ithal etin, lokantacı esnafının eline geçmediğini ifade eden Yenice, şunları kaydetti: ''Anadolu'da ve büyükşehirlerde son tüketici, etin kilosunu 30 liradan aşağı alamıyor. İthal etin karkası 17-19 lira+KDV'den satılıyor. Lokantacı esnafı ette, sebzede köşeye sıkıştı. Eline tepsiyi alan, önüne ızgara koyan 'Köfteciyim, dönerciyim' diyor. En çok haksız rekabetin yaşandığı bir sektördeyiz. Kayıtlı, namusuyla işini yapan, istihdama önemli katkı sağlayan Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimize bu süreçte destek olmak için biz de et ithal eden bir şirketle anlaşma yaptık. 12 lira+KDV'ye, tüm Türkiye'de il ve ilçelerdeki esnafımıza karkas et vereceğiz. Fiyat her yerde aynı alacak. İtalya ve Polonya menşeli, protein değeri yüksek, hijyenik koşullarda ve İslami usullere uygun olarak kesilen etlerimiz kesinlikle dondurulmuş olarak değil, soğuk zincirle Türkiye'ye gelecek. Kilo başına 5-6 TL'lik fark bile bizim esnafa nefes aldıracak. Bu yaptığımız anlaşmadan bir esnafımız bile faydalansa başarı diye düşünüyorum.'' Yenice, federasyon çatısı altında 106 oda ve 200 bini aşkın esnafın olduğunu söyledi. Ankara'da yarın Türkiye Kasaplar Odaları Federasyonu yetkilileriyle de bir araya geleceklerini, bu konuda onların da görüşlerini alacaklarını anlatan Aykut Yenice, et konusunda esnafın ''rahatlamasını sağlayacak girişime kapı açan'' Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile hükümet yetkililerine teşekkür etti. İllerdeki oda başkanlarıyla ithal etin dağıtımı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını da dile getiren Yenice, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir tırda yaklaşık 20 ton et olacak. Yurt dışından gelen et, istenen kente götürülerek, bölgede dağıtımı yapılacak soğuk hava deposuna indirilecek. Burada konu, il ve ilçelerdeki esnaf arkadaşlarımıza düşüyor. Onlar dağım işinde ellerini taşın altına koyacaklar. Ayrıca soğuk hava deposu ve dağıtım için federasyonun bir katkısı olmayacak. Federasyon yönetim kurulunu, Tekirdağ'dan Van'a, İzmir'den Adana'ya kadar her yeri kapsayacak şekilde oluşturmuştuk. Et fiyatındaki yükseklikten rahatsız olan, yüreğini ortaya koyarak bize destek verir.'' Hizmet sundukları tüketicilere bugüne kadar lokantalarında et ve sebzedeki fiyat artışlarını yansıtmadıklarını öne süren Yenice, ''Lokantalarımız için ekmek su ne kadar ihtiyaçsa, domates de o kadar ihtiyaçtır. Domatese son aylarda büyük artış geldi diye, yemeklerimiz domatessiz olmuyor. Bu konuda da Tarım ve Köyişleri Bakanımız seraların devreye girmesiyle fiyatın aşağıya düşeceğini açıkladı. Biz de geçici yükselişin düşeceği bekleyiş içindeyiz'' dedi. Yenice, ilk parti etin 15 gün içinde geleceğini sözlerine ekledi.