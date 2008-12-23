Logoya haciz işlemi!..

Turkcell Süper Lig kulübü Kocaelispor'un logosuna haciz işlemi başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bir işadamının, Kocaelispor Kulübü'nden alacağını tahsil edememesi üzerine icra işlemi başlattığı öğrenildi.



Kocaeli 3. İcra Dairesi tarafından Kocaelispor Kulübü Derneği üzerine kayıtlı logo ve isim hakkına el konulduğu, firmanın 187837 sayıyla tescilli Kocaelispor logosu ve isim hakkını satılığa çıkardığı kaydedildi.



Kocaelispor Kulübü Başkanı Serhan Gürkan ise kendilerine bu konuyla ilgili resmi bir belgenin ulaşmadığını bildirdi.

