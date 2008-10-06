Loeb zafere doğru



Dünya Ralli Şampiyonası’nın sondan 4. yarışı olan Katalunya Rallisi, Citroen'in Fransız pilotu Sebastian Loeb'ün zaferiyle sona erdi. Bu yarışı üst üste 4. kez kazanan Loeb, şampiyonadaki liderliğini de perçinledi.





Dünya Ralli Şampiyonası’nın 12. ayağı olan Katalunya Rallisi, Citroen pilotlarının dublesiyle sona erdi. Şampiyona lideri Fransız Sebastian Loeb, İspanyol takım arkadaşı Dani Sordo'nun 24.9 saniye önünde bu sezonki dokuzuncu, kariyerindeki 45. birinciliği elde etti.



Loeb böylece puanını 96'ya çıkararak sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyona liderliğini korudu. Loeb'ün şampiyonadaki en yakın rakibi Mikko Hirvonen ise takım emirleri sonucu sondan bir önceki etapta takım arkadaşı François Duval'i geçerek üçüncü sırada finiş gördü.



Böylece, 5 yerine 6 puan alan Fin pilot, Loeb'ün 12 puan ardından şampiyona ikinciliğini sürdürdü. Markalarda ise Citroen, Ford'un 27 puan önünde lider durumda bulunuyor.



Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezon Korsika, Japonya ve Britanya rallilerinin ardından 7 Aralık'ta son bulacak.

