T24 LogoT24 Logo
Spor

Loeb zafere doğru

Dünya Ralli Şampiyonası’nın sondan 4. yarışı olan Katalunya Rallisi, Citroen'in Fransız pilotu Sebastian Loeb'ün zaferiyle sona erdi. Loab bu yarışı üst üste 4. kez kazand

06 Ekim 2008 03:00


Dünya Ralli Şampiyonası’nın sondan 4. yarışı olan Katalunya Rallisi, Citroen'in Fransız pilotu Sebastian Loeb'ün zaferiyle sona erdi. Bu yarışı üst üste 4. kez kazanan Loeb, şampiyonadaki liderliğini de perçinledi.


Dünya Ralli Şampiyonası’nın 12. ayağı olan Katalunya Rallisi, Citroen pilotlarının dublesiyle sona erdi. Şampiyona lideri Fransız Sebastian Loeb, İspanyol takım arkadaşı Dani Sordo'nun 24.9 saniye önünde bu sezonki dokuzuncu, kariyerindeki 45. birinciliği elde etti.

Loeb böylece puanını 96'ya çıkararak sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyona liderliğini korudu. Loeb'ün şampiyonadaki en yakın rakibi Mikko Hirvonen ise takım emirleri sonucu sondan bir önceki etapta takım arkadaşı François Duval'i geçerek üçüncü sırada finiş gördü.

Böylece, 5 yerine 6 puan alan Fin pilot, Loeb'ün 12 puan ardından şampiyona ikinciliğini sürdürdü. Markalarda ise Citroen, Ford'un 27 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezon Korsika, Japonya ve Britanya rallilerinin ardından 7 Aralık'ta son bulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24