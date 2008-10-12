Loeb tutulmuyor



Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı olan Korsika Rallisi'ni lider Sebastien Loeb kazandı. Sezonun 10. galibiyetini alan Citroen pilotu, bitime 2 yarış kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı.



Sebastien Loeb, dağlık rotası nedeniyle '10 bin viraj rallisi' adıyla da anılan Korsika Rallisi'nde art arda dördüncü galibiyetini elde etti.



Citroen Total'in Fransız pilotu, hafta sonu boyunca kendi ülkesinde yarışmanın avantajını da kullandı ve bu sezonki onuncu zaferini kayıtlara geçirdi.



Loeb'ün şampiyonluk yolundaki tek rakibi Mikko Hirvonen 13. etapta lastiğinin patlamasıyla 2 buçuk dakikadan fazla zaman kaybetti. Buna karşın Ford takımı geçtiğimiz yarış Katalunya Rallisi’nde olduğu gibi Korsika'da da takım emri uyguladı. böylece, Loeb'ün en yakın takipçisi olan Hirvonen ikinci sırada finiş görerek 2 puan fazla aldı.



Podyumu, Hirvonen'in takım arkadaşı Francois Duval tamamladı.



Böylece şampiyona lideri Loeb, bu sezonki 10'uncu kariyerindeki 46'ıncı yarışını kazandı.



Korsika Rallisi’nin ardından Sebastian Loeb, Hirvonen ile arasındaki puan farkını 14'e çıkarakak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Fransız pilot, bir sonraki yarış Japonya Rallisi’nde üçüncü bile olsa şampiyonluğunu ilan edecek.



Markalar sıralamasında ise Ford, lider Citroen ile arasındaki farkı 23'e indirdi.



Dünya Rali Şampiyonası'nın bir sonraki yarışı Japonya Rallisi, 31 Ekim'de start alacak. Şampiyona, aralık başında koşulacak Britanya Rallisi ile son bulacak.



