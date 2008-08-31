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Spor

Loeb mutlu sona yakın

Dünya Ralli Şampiyonası’nın Yeni Zelanda ayağında zafer, genel klasmanda birinci sırada bulunan Fransız Sebastian Loeb'ün oldu.

31 Ağustos 2008 03:00

Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Yeni Zelanda'ya taşındı. Yarış başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Genel klasmanda ikinci durumda bulunan Fin Mikko Hırvonen, ilk günü pilotlar sıralaması lideri Sebastian Loeb'ün 9.36 saniye önünde bitirdi. Bunda Loeb'ün 30 saniyelik ceza almasının da payı büyüktü. Ancak Hirvonen, ilerleyen etaplarda eline geçirdiği avantajı koruyamadı.

İlk günün ardından yarışa ağırlığını koyan Loeb, Yeni Zelanda'da kariyerinin 44. şampiyonluğuna ulaştı. İkinciliği ise Loeb'ün takım arkadaşı İspanyol Dani Sordo aldı. Hirvonen ise 3. olabildi.

Loeb'e geçilerek genel klasmanda lider olma şansını kaçıran Fin pilot, yarışı kariyerinin en büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası'na 2-5 Ekim tarihleri arasında koşulacak İspanya Rallisi ile devam edilecek. Sebastian Loeb burada da zirveye çıkarsa 2008 sezonu bitmeden şampiyonluğunu büyük ölçüde ilan etmiş olacak.

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