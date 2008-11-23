Lodosun hızı 100 km'yi buldu

İstanbul’da şiddetli esen lodosla birlikte dev dalgalar oluştu, vapur ve deniz otobüsü seferleri durdu. Salacak sahilinde 3 gemi karaya oturdu, kentte çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.



İstanbul’da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, fırtına nedeniyle dünden itibaren deniz otobüsü ve vapur seferleri yapılamadı. Salacak sahilinde sürüklenen 3 gemi karaya oturdu. Harem İskelesi’nde bağlı bulunan Kamboçya bayraklı “Feya” adlı kuru yük gemisi ile Türk bayraklı “Geylanbey” adlı tanker, şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemilere yakıt ikmali hizmeti veren “Transpetrol 2” adlı akaryakıt tankeri de karaya oturan bir diğer gemi oldu. Feya adlı gemide bulunan 3 personelin kurtarılabilmesi için ekipler çalışma başlattı.



Lodos İstanbul’da 17 evin çatısının uçmasına ve 22 ağacın devrilmesine neden oldu. Lodosun saatteki hızı Çatalca’da 100, Sabiha Gökçen Havaalanı ve Kilyos’ta 90, Terkos’da 88, İkitelli’de 85, Atatürk Havalimanı’nda 80, Ömerli, Çavuşbaşı, AKOM, Aksaray ve Kumburgaz’da saatte 70 kilometre olarak ölçüldü.



Fırtınada Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Döner Sokak’taki 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çevreye yayılan çatı parçaları, bazı dairelerin camlarının kırılmasına ve bir otomobilde hasara yol açtı. Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi’nde de lodos yüzünden 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçerken düşen parçaların isabet etmesi sonucu hafif yaralanan bir kadın, hastaneye kaldırıldı.



