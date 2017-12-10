LODOS VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU, HAVA ULAŞIMINDA GECİKMELER YAŞANDI 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

İstanbul\'da dün akşam 21.00 itibariyle etkili olan ve Atatürk Havalimanı\'na iniş için alçalmak isteyen uçakların yoğunluk nedeniyle havada tur atmasına neden olan şiddetli lodos bugün yerini yağmura bıraktı.

Lodos\'un ardından etkili olan yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda iniş ve kalkışlar paralel pistlerden yapılmaya başlandı. Bu sebeple uçaklar kalkış için sıra beklerken, iniş yapmak isteyen uçaklar ise havada tur atmak zorunda kaldı. Yetkililer olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmelerin yaşandığını duyurdu. Bu arada Türk Hava Yolları\'nın bugün İstanbul\'dan yapacağı Kars, Yüksekova ve Saraybosna seferleri karşı meydanlardaki görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı iptal ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Uçakların inişi

-Uçakların kalkışı

-Aprondan görüntüler

-Detay görüntüler

