Türkiye'nin batı kesiminde iki gün önce etkili olan lodos geri dönüyor. Meteoroloji, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Rüzgarın hızının zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün için yapılan uyarıda, “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Marmara Bölgesi için de ayrı bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda ise, “Rüzgarın Marmara Bölgesi’nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” bilgisi yer aldı.

THY’den rüzgar açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından “Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul’a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz” paylaşımı yaptı.

Kıyı Ege için uyarı

Fırtınanın geçen günlerde hayatı olumsuz etkilediği Kıyı Ege’de şimdi de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayacak sağanağın sabah saatlerinde etkisini artırıp, akşam saatlerine kadar aralıklara kadar süreceği belirtildi.

İzmir genelinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), batı ve güneybatı kıyı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Urla, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Seferihisar ve Selçuk’ta ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağmur (76-100 kg/m2) beklendiği bildirildi.