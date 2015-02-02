Lodos fırtınasında can kaybı 12'ye yükseldi

Şiddetli lodos nedeniyle devrilen vinç, uçan veya çöken çatılar Bursa'da 3, Samsun'da 1, Çanakkale ve Balıkesir'de 1'er kişinin ölümüne yol açtı. Afyon ve Gaziantep'te 6 çocuk sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bursa'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos dün hızı en yüksek 129.3 km/s, ortalama hızı ise 110 km/s civarında ölçülerek en yüksek seviyelere çıktı. Valilikten alınan bilgilere göre, 306 çatı uçması meydana gelirken, 100 araç hasar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli lodos nedeniyle dün sabah Bursa İzmir Yolu üzerinde yeni stadyum önünde vinç devrilmesi nedeniyle ticari araçta yolculuk yapan sürücü Fatih Demirkıran vefat ederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kestel Aksu Mahallesinde de başına tuğla düşmesi sonucu yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ayrıca Mustafakemalpaşa İlçesi'nde bir kişi zarar gören çatısına müdahale etmek isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Parçalar kafasına çarptı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Danişment köyünde çiftçilik yapan Abdullah Aydemir (84), fırtına nedeniyle evinin yanındaki damın çatısında oluşan hasarı onarmak istedi. Aydemir, damın içinde metal çatı malzemesini yerleştirmek istediği sırada kuvvetli rüzgâr diğer parçaların uçmasına neden oldu. Kopan parçaların başına isabet ettiği Aydemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir Burhaniye’de Börezli mahallesinde ahırının çatısına tamir için çıkan İbrahim Şemdil (50), kuvvetli rüzgârın etkisiyle havalanan çatıdan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Birkaç saniye sonra da yerinden koparak ters dönen metal çatı Şemdil’in üzerine devrildi. Hastaneye kaldırılan Şemdil, kurtarılamadı.

Samsun’da tarlada çalışan 60 yaşındaki Kamile Değirmenci, şiddetli lodosun etkisiyle uçan çatının üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

6 çocuk sobadan zehirlendi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yasemin (11), Yunus Emre (14) ve Yasin Kostak (16) can verdi, anneleri Fatma Kostak koma halinde hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş Nuri Cengiz (12), İrem Cengiz (10) ve Enes Cengiz (5) hayatını kaybetti. Anne Halime Cengiz ise yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

- Kocaeli Adliyesi’nin çatısı lodosun etkisiyle Sanayi Caddesi’ne düştü.

- Bilecik’te etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle tabela ve çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir apartmanın mantolaması koparak, park halinde araçların üzerine düştü.

- Fırtına nedeniyle devrilen ağaç, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki elektrik tellerini kopardı, YHT seferleri durdu.

- Kırkareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu oluşan sele kapılan Otomobil sürücüsü kurtarıldı. lüleburgaz ilçesinde de taşkın nedeniyle çiftlikte mahsur kalan 7 kişiyi asker kurtardı.

- İzmir Aliağa önlerinde demir tarayarak sürüklenmeye başlayan 2 kargo gemisindeki 2 personel, Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı.

- Ardahan-Erzurum karayolunun Kosor mevkiinde yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Yola dökülen kaya parçaları nedeniyle ulaşımda, zaman zaman aksamalar yaşandı.