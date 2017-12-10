Lodos, apartmanın çatısını uçurdu

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, sağanakla birlikte etkili olan lodos, bir binanın çatısını uçurdu.

İzmit\'te, öğle saatlerinde, etkili olan sağanak ve lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Erenler Mahallesi İmalat Sokak\'taki bir apartmanın çatısı uçarak, Reşadiye Sokak\'ta bulunan evlerin çatısına doğru savruldu. Sokak sakinleri, korkuyla sokağa döküldü. Apartmanın çatısından savrulan kalaslar nedeniyle alçaktaki evlerin çatılarında ise hasar meydana geldi. Lodosun uçurduğu çatının parçalarının sokaktan kaldırılması için çalışma başlatıldı.



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