-Lockerbıe katili iade edilmeyecek TRABLUS (A.A) - 28.08.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi, 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde 270 insana mezar olan Londra-New York seferindeki Pan Amerikan yolcu uçağına bomba yerleştiren Kaddafi'nin teröristi Abdülbasit Megrahi'yi İskoçya'ya asla iade etmeyeceğini açıkladı. Geçiş Konseyinin adalet bakanı Muhammed Alagi, ''Hiçbir Libya yurttaşını sınır dışı etmeyiz'' dedi. İskoçya, hapsedilen Megrahi'yi ''prostat kanserinden yakında zaten öleceği'' gerekçesiyle 2009'da serbest bıraktı. Kaddafi iktidarı döneminde İskoçya'da cezaevinden çıktıktan sonra Libya Havalimanı'nda kahraman olarak karşılanan Megrahi'nin daha uzun yıllar yaşayabileceği ortaya çıktı. İskoçya hükümeti, Megrahi'yi serbest bıraktığı için ABD hükümeti tarafından da eleştirilmişti. 21 Aralık 1988 günü, Pan Am'ın 103 sefer sayılı Londra-New York uçağı jumbo jet Boeing 747'de, Libya'nın yerleştirdiği bomba tüm mürettebat-yolcu 269 kişiyi öldürdü. 10 bin metre yükseklikten düşen uçağın parçalarından Lockerbie'de yerde 11 kişi hayatını kaybetti.