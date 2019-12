-LLOSA ÖDÜLÜNÜ 10 ARALIK'TA ALACAK STOCKHOLM (A.A) - 07.10.2010 - 2010 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, Perulu yazar Mario Vargas Llosa'ya verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 74 yaşındaki yazarın "iktidar yapılarının haritasını çıkarması ile bireysel direniş, isyan ve yenilginin etkili tasvirini yapması" nedeniyle ödüle layık görüldüğünü belirtti. Nobel ödülünü kazananlar, ödüllerini 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle alacaklar. Llosa, para ödülü olarak ayrıca 1,5 milyon dolar alacak. İspanyolca konuşan dünyanın en beğenilen yazarlarından biri olan Llosa, "Yeşil Ev" (The Green House) ve "Katedralde Sohbet"in de (Conversation in the Cathedral) aralarında bulunduğu 30'dan fazla roman, oyun ve deneme yazdı. 1995 yılında İspanyolca konuşan dünyanın en seçkin edebiyat nişanı olan Cervantes nişanı ile ödüllendirilen Llosa, uluslararası alanda ise "The Time of The Hero" (Kahramanın zamanı) romanıyla tanındı. Llosa, 1982 yılında ödülü alan Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'den bu yana, Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk Güney Amerikalı yazar oldu. 1993 yılında İspanya vatandaşı olan Llosa, 1990'da girdiği Peru devlet başkanlığı seçimlerini, Japon asıllı Alberto Fujimori'ye karşı kaybetmişti. Yazarın "Yeşil Ev", "Elebaşılar", "Kent ve Köpekler", "Palomino Molero'yu Kim Öldürdü", "Mayta'nın Öyküsü", "Üveyanneye Övgü", "Julia Teyze", "And Dağlarında Terör", "Don Rigoberto'nun Not Defterleri", "Teke Şenliği", "Cennet Başka Yerde" ve "Masalcı" adlı kitapları Türkçeye çevrildi.