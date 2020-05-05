Llajic, N'Koudou, Boateng, Lens ve Ruiz, Güngören'de karantinaya alındı

Süper Lig'de takımlar futbolcularını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tesislere güç depolaması için çağırmaya başladı. Beşiktaş'ta da 5 yabancı futbolcu ülkelerinden dönerek İstanbul’un Güngören ilçesinde bulunan KYK yurdunda karantinaya alındı.

Adem Ljajic, N’Koudou, Boateng, Jeremain Lens ve Victor Ruiz yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı 14 gün karantinada kalacak.

13 futbolcuyla antrenman yaptılar

Beşiktaş, seyircisiz Galatasaray derbisi sonrasında son antrenmanını 19 Mart’ta gerçekleştirmiş ve ardından liglere corona virüsü nedeniyle ara verildiği açıklanmıştı.

Bu tarihden tam 1 ay sonra siyah-beyazlılar 20 Nisan’da 5 futbolcunun katılımıyla Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışma yaptı. 21 Nisan’da ise 8 futbolcunun yaptığı antrenmanın ardından Beşiktaş’ta futbolcular bir daha tesislerde çalışma yapmadı.