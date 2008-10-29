Ljungberg Amerika'da

İsveçli deneyimli orta saha oyuncusu Fredrik Ljungberg futbol yaşantısına Seattle Sounders takımında devam edecek.





Geçtiğimiz sezon sonunda Premier League ekibi West Ham United ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Ada'da herhangi bir takımdan teklif almayan ve uzun süredir ABD'de tatil yaptığı bilinen İsveçli deneyimli orta saha oyuncusu Fredrik Ljungberg futbol yaşantısına Seattle Sounders takımında devam edecek.



ABD'de Major League Soccer (MLS) takımlarından olan Seattle Sounders salı günü düzenlediği basın toplantısında Fredrik Ljungberg ile iki yıllık bir sözleşme yapıldığını duyurdu. 31 yaşındaki Fredrik Ljungberg'in yeni takımın en büyük özelliği ise ligin en genç takımı unvanını elinde bulundurması.