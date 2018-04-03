Lizarazu: Video hakem uygulaması zevk almadan seks gibi

Fransız televizyonunda yorumculuk yapan eski futbolcu Bixente Lizarazu, katıldığı programda Video hakem uygulaması (VAR) konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bixente Lizarazu, VAR’ı ‘zevk almadan sekse' benzetirken, VAR’ın stadyumdaki herkese açılması gerektiğini söyledi.

Sporx’te yer alan habere göre; Lizarazu ilk olarak Paris SG – Monaco maçında yaşananları hatırlatırken ”VAR, zevk almadn seks gibi. VAR kararlarında sanki havai fişekler patlayacakken durmanız isteniyor gibi hissettim. Monaco taraftarları Falcao’nun golünde heyecanlandılar, mutlu oldular. Sonra aniden her şey durdu. Bu korkunç, sinir bozucu bir durum”ifadelerini kullandı.

Taraftarın dışlanmaması gerektiğini söyleyen Lizarazu ”Siz taraftarı olaya katmıyorsunuz. Sanki hiç önemli değillermiş gibi. Taraftar bu şova katılmak istiyor ama siz bunu engelliyorsunuz” dedi.

Bixente Lizarazu son olarak ”VAR konusunu daha iyi kullanmalıyız. Stadyumdaki ve televizyondaki herkese pozisyon gösterilmeli. Biz de şovun bir parçası olmalıyız”şeklinde konuştu.