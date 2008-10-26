Livni hükümet kuramadı

Yeni bir koalisyon hükümeti oluşturma çabaları başarısızlıkla sonuçlanan iktidardaki Kadima partisinin lideri Tzipi Livni'nin ülkeyi erken seçime götürmeye karar verdiği bildiriliyor.



Ehud Olmert'in ardından Kadima liderliğine getirilen Tzipi Livni diğer partilerle bir süredir koalisyon müzakereleri yürütüyordu.

Görüştüğü partilere net yanıtlarını vermeleri için bugüne kadar süre tanıyan Livni, aksi takdirde erken seçim çağrısı yapacağını açıklamıştı.

Livni bu süre içerisinde İşçi Partisi'nin desteğini almayı başardı. Ancak aşırı dinci Shas bu teklifi reddetti. Böylece parlamentoda yeterli sandalye sayısına ulaşamayan Livni'nin girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.

Tzipi Livni Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "Şantaja boyun eğmeyeceğim. Dolayısıyla seçime gitmeye karar verdim" diye konuştu.

Shas partisi Cuma günü koalisyon müzakerelerinden çekildiğini açıklamıştı.

Gerekçe olarak da, çocuk yardımlarının arttırılması ve Kudüs'ün Filistinlilerle yürütelen müzakerelerde gündeme gelmemesi şeklindeki iki temel taleplerinin karşılanmamasını göstermişti.

Livni'nin bugün Cumhurbaşkanı Simon Peres ile bir araya gelerek konuyu görüşmesi bekleniyor.

Peres'in kararına bağlı olarak da, 2010 yılında yapılması planlanan seçimlerin Şubat ya da Mart ayına çekilebileceği belirtiliyor.

Erken seçimde Kadima lideri Tzipi Livni'nin en büyük rakibi ise, ülkenin en büyük sağ partisi olan Benyamin Netenyahu liderliğindeki Likud olacak.

Livni kimdir?

Eski bir istihbarat ajanı olan Livni, 50 yaşında ve siyasi kariyerinin henüz başlarında.

Livni, partinin kurucusu Ariel Şaron'un çizgisinde bir isim ve yolsuzluklara bulaşmamış olması açısından "Bayan Temiz" diye adlandırılıyor.

Tzipi Livni, Filistinli mültecilerin dönüşü gibi konularda tavize yanaşmasa da İsrail'in bir Filistin devletiyle bir arada varolabileceği tezinin en ateşli savunucularından.

Aslen avukat olan Livni'nin en zayıf noktası ise bir çok başbakanın ortak noktası olan askeri deneyimden yoksunluğu olarak gösteriliyor. Ancak buna karşılık Livni eski bir Mossad ajanı.