Livni birinci ama, işi çok zor

Aşırı sağcılar yükselişte

Livni'nin güvenoyu alması zor



Netanyahu'nun başbakanlık şansı daha fazla



Livni, Mossad ajanıydı







Netanyahu: Güçlü başbakan olurum









'Kimyasal Barak' başarısızlık rekoru kırdı







Oyların yüzde 99’u sayıldı





İsrail'de erken genel seçimin galibi, sandık çıkış anketlerine göre Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin liderliğini yaptığı Kadima partisi oldu.Sabah 07.00'den başlayarak 15 saat süren oy verme işlemleri tamamlandı. Sandıklar saat 22.00 itibarıyla kapanırken, televizyonlardan da sandık çıkış anketleri anında yayımlandı.Kanal 2 televizyonu sandık çıkış sonuçlarına göre Kadima 29, Binyamin Netanyahu'nun Likud partisi 27, aşırı sağ söylemleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Rus göçmeni Avigdor Lieberman'ın İsrail Evimiz (Yisrael Beiteniu) partisi 15 milletvekilliği aldı. İşçi Partisi ise İsrail Evimiz partisinin ardından 13 milletvekilliği ile 4. sıraya yerleşti.Kanal 10 televizyonunun sandık çıkış sonuçları da benzer bir eğilim sergiledi. Bu kanala göre Livni'nin Kadima'sı 30, Netanyahu'nun Likud'u 28 ve Lieberman'ın İsrail Evimiz partisi 15 milletvekilliği kazanmış durumda.İsrail'in resmi devlet televizyonu Birinci kanal ise Kadima'nın 30, Likud'un 28, İsrail Evimiz partisinin 14, İşçi partisinin ise 13 milletvekilliği çıkardığını duyurdu.Siyasi yorumculara göre, 120 üyeli parlamentoda (Knesset), sağ partilerin milletvekillerinin sayısı 64, sol partilerin toplam milletvekili sayısı ise 56 olarak gözüküyor.Parlamentonun sol kanat partilerinden Meretz-Yeni Hareket partisi milletvekillerinin sayısı 5'te kaldı.İlk sandık çıkış sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte, Tel Aviv'de hem Livni'nin, hem de Netanyahu'nun seçim karargahlarında kutlamalar yapıldığı bildirildi.Kadima lideri Tzipi Livni, ilk sandık çıkış sonuçlarını Tel Aviv'de ailesiyle birlikte evinden izledi.Likud'lu Gideon Sa'ar da yaptığı açıklamada "Resmi sonuçları beklemek lazım. Aradaki fark çok az. Sonuçlar değişebilir" dedi.İsrail'de bugün yapılan erken genel seçimlerin ardından yayımlanan ilk sandık çıkış anketlerine göre, Kadima partisi lideri Tzipi Livni'nin, 120 üyeli İsrail Parlamentosunda (Knesset), güvenoyu alabilecek bir koalisyon kurabilmesinin kesin olmadığı belirtiliyor.Daha önce yapılan kamuoyu araştırmalarının aksine bir gelişme ile Kadima'nin seçimden galip çıktığını gösteren sandık çıkış sonuçları, Kadima partisinin 29-30 milletvekilliği kazandığına işaret ediyor.Halen muhalefetteki Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ise 27-28 milletvekilliği ile Kadima'nın gerisinde kalmasına rağmen, sağ kanat partilerinin milletvekilliği çoğunluğunun, Netanyahu'ya başbakanlık şansı verebileceği değerlendiriliyor.İsrailli siyasi yorumcular, sonuçların bu şekilde kesinleşmesi ve Arap partilerinden birinin meclise girememesi durumunda, Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in, Kadima lideri Livni'ye hükümeti kurma görevini vermeyebileceğini dile getirdi.Sandık çıkış anketleri sonuçlarının, Merkez Seçim Komisyonu'nun tespitleriyle de doğrulanması halinde, Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği, 120 üyeli Meclis'teki (Knesset) sağ partilerin oyları toplamının 63-64'ü bulabileceği, buna karşılık Livni başkanlığındaki orta-sol eğilimli milletvekillerinin sayısının 56-57 olabileceği tahminleri yapılıyor.Nitekim, Netanyahu da Kanal 10 Televizyonu'na göre "İsrail'in müstakbel Başbakanı ben olacağım" dedi. Netanyahu'yu doğrularcasına, soldaki Meretz-Yeni Hareket Başkanı Haim Oron, "Livni kazanmış olabilir ama sol kesim bir darbe yemiş görünüyor" diye konuştu.Sandıktan birinci çıkan Tzipi Livni (50), Polonya göçmeni bir ailenin kızı. Babası ve annesi, İsrail’in 1948’de kurulmasından önce İngilizlere karşı faaliyet gösteren aşırı milliyetçi Irgun yer altı örgütünün mensubuydu. Livni, büyük İsrail hayalleriyle büyüdü, ancak siyasi değişimle birlikte bağımsız bir Filistin fikrini kabul etmeye başladı. Hukuk eğitimi alan Tzipi Livni, özel sektörde avukatlık yaptı, Mossad için gizli ajan olarak çalıştı. Sonrasında siyaset merdivenlerinde hızla yükseldi. 1996 yılında sağcı Likud Partisi’nden ilk kez Knesset’e girdi. 2005 yılında Likud’dan ayrılanlarla birlikte Ariel Şaron liderliğindeki Kadima Partisi’nin kuruluşunda yer aldı.Livni, 1969/74 yıllarında ülkenin ilk kadın başbakanı Golda Meir’a benzetiliyor. Livni ise bu tanımlamaya "Ben ikinci Meir değil, birinci Livni’yim, ülkeye liderlik edeceğim" diyor.Likudlu Binyamin Netanyahu (60) , ülkenin şahin politikacılarından sayılıyor. 2005 yılında Ariel Şaron’un Gazze’den tek taraflı çekilme kararını protesto etmek için hükümetten istifa etmişti. Netanyahu, Gazze’deki İsrail işgalinin bitmesi halinde Filistin topraklarının İsrail’e yönelik saldırılar için kullanılacağını savunmuştu. Son dönemde Gazze Şeridi’nden İsrail’e atılan füze sayısının artması bir anlamda Netanyahu’yu doğrulamıştı. ABD’deki Massachusets Teknoloji Enstitüsü’nden mezun olan Netanyahu, sağ bloğun desteğiyle güçlü bir hükümet kurabileceğini savunuyor.Koalisyonun anahtarı Lieberman60 yıllık tarihinde hiçbir zaman tek parti iktidarı kurulamadığını belirten uzmanlar, yeni koalisyonun anahtarının Lieberman’da olacağını öngörüyorlar. Aşırı sağcı "İsrail Evimiz" Partisi’nin lideri Lieberman, oy kullanmadan önce Ağlama Duvarı’na giderek dua etti.Dökme Kurşun Operasyonu’nu yöneten İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Lideri olduğu İşçi Partisi’nin tarihindeki en kötü sonucuna imza attı. Barak, Gazze savaşında beyaz fosfor bombasının kullanılmasına izin veren İsrailli yetkililerden biriydi.İsrail'de dün yapılan erken genel seçimlerin sonuçları neredeyse kesinleşti. Oyların yüzde 99'unun sayımı tamamlanırken, Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin Kadiması'nın 28, Binyamin Netanyahu'nun Likudu'nun 27 milletvekilliği aldığı belirlendi.Henüz resmen kesinleşmeyen sonuçlara göre, 120 üyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) üçüncü sırada Avigdor Lieberman'ın İsrail Evimiz 15, 4. sırada da Savunma Bakanı Ehud Barak'ın İşçi Partisi 13 üye ile geliyor.Şas 11, Arap partilerden Ra'am Ta'al 4, Hadaş 4, Balad 3, Birleşmiş Tevrat Yahudiliği 5, Ulusal Birlik 4, Meretz 3, Habayit Hayehudi (Yahudi Evi) partisi DE 3 milletvekilliğini garantilemiş görünüyor.Seçimlere katılma oranı da yine bu kesinleşmemiş sonuçlara göre yüzde 65,2 düzeyinde oldu.İsrail Merkez Seçim Komisyonu, kesin sonuçları İsrail ordusu askerlerinin ve ülke dışındaki İsrailli temsilcilerin de oylarının sayılmasıyla, 18 Şubat günü ilan edecek.