Livni bir adım önde

İsrail'de dün yapılan erken genel seçimlerin sonuçları neredeyse kesinleşti. Oyların yüzde 99'unun sayımı tamamlanırken, Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin Kadiması'nın 28, Binyamin Netanyahu'nun Likudu'nun 27 milletvekilliği aldığı belirlendi.



Henüz resmen kesinleşmeyen sonuçlara göre, 120 üyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) üçüncü sırada Avigdor Lieberman'ın İsrail Evimiz 15, 4. sırada da Savunma Bakanı Ehud Barak'ın İşçi Partisi 13 üye ile geliyor.



Şas 11, Arap partilerden Ra'am Ta'al 4, Hadaş 4, Balad 3, Birleşmiş Tevrat Yahudiliği 5, Ulusal Birlik 4, Meretz 3, Habayit Hayehudi (Yahudi Evi) partisi DE 3 milletvekilliğini garantilemiş görünüyor.



Seçimlere katılma oranı da yine bu kesinleşmemiş sonuçlara göre yüzde 65,2 düzeyinde oldu.



İsrail Merkez Seçim Komisyonu, kesin sonuçları İsrail ordusu askerlerinin ve ülke dışındaki İsrailli temsilcilerin de oylarının sayılmasıyla, 18 Şubat günü ilan edecek.

