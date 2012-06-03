Liverpool’un yıldızı Kuyt Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Liverpool’un yıldız futbolcusu Dirk Kuyt’ı transfer etti. Kuyt'la üç yıllık sözleşme imzalandı.

Kuytu: Fenerbahçe olunca hemen kabul ettim

Fenerbahçe TV'nin canlı yayınına telefonla bağlanan Kuyt, çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade ederek, ''Heyecanlıyım, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Sabırsızlanıyorum, bir an evvel Fenerbahçe forması giymek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum'' dedi.

Kuyt, ''6 yıl Liverpool'da oynadım. Büyük başarılar elde ettik. Yeni bir heyecan ve deneyim yaşamam gerektiğine inandım. Menajerim vasıtasıyla Avrupa'dan 10'un üzerinde önemli kulüpten teklif geldi. Fenerbahçe'yi söyleyince hiç düşünmedim ve kabul ettim. Büyük başarılar elde etmek istiyorum'' diye konuştu.

Hooıjdonk aracı oldu

Fenerbahçe'nin her sene şampiyonluğa oynayan ve Avrupa'da başarı isteyen bir kulüp olmasının seçiminde etkili olduğunu anlatan Hollandalı futbolcu, ''Bana Fenerbahçe'yi ilk tavsiye eden arkadaşım Pierre Van Hooijdonk oldu. Muhteşem deneyim yaşadığını ve harika bir kulüp olduğunu söyledi. Gençliğimden beri Fenerbahçe'yi biliyordum. Feyenoord'da oynarken Fenerbahçe ile karşılaşmıştık. Harika atmosferi, taraftarı yakından görmüştüm. Tüm bunlar, Fenerbahçe'ye gelmemde etken oldu'' ifadelerini kullandı.