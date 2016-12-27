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Spor

Liverpool'un yıldız forveti hapis cezasıyla karşı karşıya

Roberto Firmino, aşırı alkollü araç kullanmakla suçlanıyor

27 Aralık 2016 01:20

Liverpool’un Brezilyalı yıldız forveti Roberto Firmino Noel arifesinde, polis tarafından alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Merseyside bölgesinin polis yetkilileri daha sonra yıldız oyuncunun 31 Ocak 2017’de Liverpool Sulh Ceza Mahkemesine çıkacağını belirterek serbest bırakıldığını açıkladı. Firmino suçlu bulunursa sürüş yasağı ve para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Salı günü Stoke City, yılbaşı öncesi ise zorlu Manchester City maçlarına çıkacak takımda Firmino’nun ceza alması gündemde. 

Oyuncunun yaşadığı problem sonrası birçok tarafta sosyal medya üzerinden ceza verilmesi konusunda fikir belirtti.

Ceza konusunda karar verecek olan teknik direktör Jurgen Klopp sezon içerisinde Mamadou Sakho'yu tutum ve davranışları üzerine Liverpool'un ilk 11’inden uzaklaştırmıştı.

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