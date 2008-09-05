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Yaşam

Liverpool'u ürküten örümcek!

İngiltere'nin Liverpool kenti sakinleri 37 tonluk mekanik bir örümceği Concourse kulesi üzerinde gördüklerinde gözlerine inanamadılar...

05 Eylül 2008 03:00

İngiltere'nin Liverpool kenti sakinleri 37 tonluk mekanik bir örümceği Concourse kulesi üzerinde gördüklerinde gözlerine inanamadılar...

"Mekanik Köleler” ismi verilen sanatsal çalışma kapsamında yapılan mekanik devasa örümcek, 37 ton ağırlığında ve 15 metre boyunda.

Çelik ve tahtadan hazırlanan örümcek, onlarca mühendisin tasarımına katkıda bulunduğu bir sanat eseri olarak Lime Caddesi'ndeki gökdelenin üzerine bırakılarak ilginç bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladı.

Örümceği hazırlayan Fransız firması La Machine, dev yaratığı şehre getirebilmek için tam tamına 3.6 milyon dolar para harcadı.

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