T24 LogoT24 Logo
Spor

Liverpool'dan müthiş geri dönüş: 5-4

Norwich mücadelesini 5-4 kazanan Liverpool, 3 hafta sonra galip geldi, puanını da 34'e çıkardı

23 Ocak 2016 19:55

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Liverpool, 54. dakikasında 3-1 geride olduğu mücadelede Norwich'i 5-4 mağlup etti. 

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Norwich, Liverpool'u ağırladı.

Maçın 18. dakikasında konuk Liverpool, Firmino'nun golüyle 1-0 öne geçti. 

29'da Kongolu forvet Dieumerci Mbokani maça beraberliği getirdi. 41'de İskoç forvet Steven Naismith Norwich adına skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 

İkinci yarıda ilk golü bulan ekip ev sahibi Norwich oldu. 54'de İralnadalı orta saha Wes Hoolahan, takımı adına skoru 3-1'e taşıdı. 

 

Liverpool'dan müthiş geri dönüş



Bu golden bir dakika sonra 55'te ise Liverpool adına yıldız orta saha oyuncusu Jordan Henderson farkı bire indirdi. 63'te Firmino maçtaki ikinci golünü attı ve skoru 3-3 yaptı. Liverpool 10 dakikada 2 gol buldu ve beraberliği yakaladı. 

Sezon başı Manchester City'den transfer edilen James Milner 75'te Kırmızılar'ı öne geçiren isimdi. 

90 +2'de Kamerunlu stoper  Sebastien Bassong Norwich adına yeniden beraberlik golünü attı, skor 4-4 oldu. Norwich'liler 1 puana sevinirken sahneye Adam Lallana çıktı ve ceza alanında çaprazdan zor pozisyonda iyi vuruşla, topu ağlara gönderdi, 90 + 4'te 5-4'lük galibiyeti getirdi. 

Golün ardından Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un sevinci görülmeye değerdi. Alman teknik adam adeta çıldırdı. 

Maçı 5-4 Liverpool kazanırken, Kırmızılar 3 hafta sonra galip geldi, puanını da 34'e çıkardı. 

Norwich ise 23 puanda kaldı. 

ETİKETLER

liverpoolnorwichmaçgeri dönüşhaber

İlgili Haberler

Liverpool'da Klopp'un ilk transferi Grujic oldu

Liverpool, 19 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Grujic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24