Liverpool'dan müthiş geri dönüş: 5-4

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Liverpool, 54. dakikasında 3-1 geride olduğu mücadelede Norwich'i 5-4 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Norwich, Liverpool'u ağırladı.



Maçın 18. dakikasında konuk Liverpool, Firmino'nun golüyle 1-0 öne geçti.



29'da Kongolu forvet Dieumerci Mbokani maça beraberliği getirdi. 41'de İskoç forvet Steven Naismith Norwich adına skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.



İkinci yarıda ilk golü bulan ekip ev sahibi Norwich oldu. 54'de İralnadalı orta saha Wes Hoolahan, takımı adına skoru 3-1'e taşıdı.

Liverpool'dan müthiş geri dönüş





Bu golden bir dakika sonra 55'te ise Liverpool adına yıldız orta saha oyuncusu Jordan Henderson farkı bire indirdi. 63'te Firmino maçtaki ikinci golünü attı ve skoru 3-3 yaptı. Liverpool 10 dakikada 2 gol buldu ve beraberliği yakaladı.



Sezon başı Manchester City'den transfer edilen James Milner 75'te Kırmızılar'ı öne geçiren isimdi.

90 +2'de Kamerunlu stoper Sebastien Bassong Norwich adına yeniden beraberlik golünü attı, skor 4-4 oldu. Norwich'liler 1 puana sevinirken sahneye Adam Lallana çıktı ve ceza alanında çaprazdan zor pozisyonda iyi vuruşla, topu ağlara gönderdi, 90 + 4'te 5-4'lük galibiyeti getirdi.



Golün ardından Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un sevinci görülmeye değerdi. Alman teknik adam adeta çıldırdı.



Maçı 5-4 Liverpool kazanırken, Kırmızılar 3 hafta sonra galip geldi, puanını da 34'e çıkardı.



Norwich ise 23 puanda kaldı.