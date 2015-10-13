Liverpool'dan Ankara katliamı için destek mesajı

Ankara'daki Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından biri olan patlama tüm dünyanın gündemine otururken İngiliz Liverpool Kulübü, sosyal medya aracılığıyla acımızı Türkçe ifadelerle paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Liverpool Kulübü, Ankara’daki bombalı saldırı nedeniyle bir mesaj yayınladı. İngiliz kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkçe olarak “Liverpool FC, Ankara’da bu hafta sonu yaşanan trajik saldırı sonucunda hayatlarını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar ile yaralananların aileleri ve bu saldırıdan etkilenenlerin acısını paylaşıyor” denildi.

İngiliz kulübü, mesajın son kısmında ise efsaneleşen tribün sloganları, “You’ll Never Walk Alone” (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) ifadesinin baş harflerini (YNWA) kullandı. Liverpool’un bu duyarlı paylaşımı sadece Türkiye ve İngiltere’den değil tüm dünyadan büyük övgü aldı.