Liverpool'da satılık futbolcular



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un menajeri Rafael Benitez, önümüzdeki sezon transfer döneminde maddi olarak sıkıntı yaşamamak için bazı futbolcularını satmak zorunda kalacaklarını; Manchester United ve Chelsea'ye ayak uydurmak için takımı daha da kuvvetlendirmek istediklerin ifade etti.



İstediği performansı sağlayamayan Ryan Babel ve Andrea Dossena'yı takımdan gönderebileceklerini; Sami Hyypia'nın ise geçmişteki katkılarından dolayı belli bir miktar ücret karşılığında takımda kalabileceğini belirtti.



Rafa, "Az çok ne kadar para harcayacağımız tahmin ediyorum. Transferlere ihtiyaç olacak parayı arttırmak için bazı oyuncuları satmak zorunda kalacağız. Biz şu anda isimler ve para hakkında konuşmuyoruz. Biz hedefler üzerine çalışıyoruz; bazı şeyleri çabuk ve ucuza yapmayı hedefliyoruz. Doğru oyuncuları transfer etmek önemlidir. İyi futbolculara sahip olduğumuz için daha iyisini bulmak bizim için zor olacak" dedi.



Rafael Benitez'in ilk gözdeleri ise geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak için uğraştığı ama bir türlü başaramadığı Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Gareth Barry, Valencia'nın yıldızı David Villa ve Portsmouth'un sağ beki Glen Johnson.