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Spor

Liverpool'da Klopp'un ilk transferi Grujic oldu

Liverpool, 19 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Grujic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

06 Ocak 2016 20:51

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Sırp kulübü Kızılyıldız'ın orta saha oyuncusu Marko Grujic ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Süper Lig takımlarından Kızılyıldız ile daha önce transfer konusunda anlaşan Liverpool, 5,1 milyon sterlin (7 milyon euro) bonservis bedeliyle 19 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı. Sezon sonuna kadar Kızılyıldız'da kiralık olarak forma giyecek olan Grujic, 1 Temmuz'da Liverpool'a katılacak. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 22 maça çıkan ve 5 gol atan Grujic, Premier Lig'e kötü sonuçlarla başlayan Brendan Rodgers'ın yerine Liverpool'da menajerliğe getirilen Jürgen Klopp'un kadroya kattığı ilk isim oldu.

Eurosport'taki habere göre, geçen yıl Yeni Zelanda'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan Grujic ile Belçika'nın Anderlecht ve Almanya'nın Stuttgart kulüpleri de ilgileniyordu. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 22 maça çıkan ve 5 gol atan Grujic, Premier Lig'e kötü sonuçlarla başlayan Brendan Rodgers'ın yerine Liverpool'da menajerliğe getirilen Jürgen Klopp'un kadroya kattığı ilk isim oldu. Futbolcunun babası Goran Grujic, Sırbistan'ın Blic gazetesine geçen ay yaptğı açıklamada, Kızılyıldız yönetiminin maddi sorunlar nedeniyle transfer konusunda ısrarcı olduğunu iddia etmiş ve para için oğlunun kariyerinin mahvolmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

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