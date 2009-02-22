Liverpool'a City çelmesi



Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalarak lider Manchester United'ın 7 puan gerisine düştü.



İngiltere Premier Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilirken, sahasında Blackburn Rovers'ı 2-1 yenen Manchester United, rakipleriyle arasını biraz daha açtı.



Liderin en yakın takipçisi Liverpool, sahasında Manchester City'i konuk ederken, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Anfield Road'da ilk yarısı golsüz geçilen maçta konuk ekip 49. dakikada Craig Bellamy ile öne geçerken, Liverpool bu gole cevabını 78'de Dirk Kuyt'la verdi.



Son dakikalarda rakip kaleyi adeta ablukaya alan ev sahibi ekip, buna karşın Benayoun, Babel ve Kuyt'la girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı.



'Kırmızılar' bu sonuçla bu sezon sahasında yedinci, son 6 maçta ise dördüncü beraberliğini alarak 26. haftayı 55 puanla lider Manchester United'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada kapadı.



Son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Manchester City ise 32 puanla 10. sırada kaldı.



Premier Lig'de 26. haftanın toplu sonuçları şöyle;



Liverpool: 1 - Manchester City: 1

Fulham: 2 - West Bromwich Albion: 0

Manchester United: 2 - Blackburn Rovers: 1

Arsenal: 0 - Sunderland: 0

Bolton: 2 - West Ham: 1

Middlesbrough: 0 - Wigan: 0

Stoke City: 2 - Portsmouth: 2

Aston Villa: 0 - Chelsea: 1